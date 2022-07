Fiscalía pide ayuda para identificar a los dos hombres encontrados sin vida en Sonora

Comparta este artículo

San Carlos, Sonora.- Para identificar a dos masculinos, localizados sin vida la semana pasada en el campo pesquero La Manga 1, en San Carlos, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) solicita el apoyo de la ciudadanía en general, luego de obtener resultados negativos a pruebas de huellas dactilares y de genética hechas para conocer sus identidades.

Los cuerpos fueron encontrados el pasado 15 de julio en el muelle de La Manga 1 junto con dos personas más, a quienes se identificó como Carlos Antonio y Adolfo Alberto, alias 'El Liopa', ambos tenían sus domicilios en el poblado Miguel Alemán, municipio de Hermosillo. Asimismo, contaban con antecedentes penales e ingresos al Centro de Reinserción Social (Cereso), por delitos como robo, narcomenudeo y portación de arma de fuego.

El primer cuerpo no reconocido corresponde a un masculino de entre 40 y 50 años de edad, de tez clara, nariz recta, labios medianos, bigote escaso, boca mediana, barba corta canosa; vestía camiseta negra sin mangas, pantalón de mezclilla. Solo traía un calzado deportivo (tenis) rojo, calcetines negros, traía un cinturón de piel sintética con hebilla de metal y bóxer color azul, se le tomaron muestras de ADN y huellas dactilares de ambas manos, que se ingresaron a la base de datos de la Fiscalía estatal.

La vestimenta del primer occiso

Autoridades también trabajan en la identificación de otro masculino, de 25 a 35 años de edad, de tez morena clara, frente grande, cejas gruesas arqueadas, ojos ovales. De nariz recta, labios medianos y boca mediana, al momento de ser hallado vestía suéter negro, pantalón de mezclilla y zapatos de trabajo, al igual que la otra persona, no presenta otras señas en particular. La Fiscalía de Sonora mantiene las indagatorias para reconocer a los hombres no identificados a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El atuendo de la segunda víctima

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora