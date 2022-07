Leslie y Esther no han vuelto a casa; buscan a las jóvenes desaparecidas en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Amigos y familiares piden la colaboración de la comunidad sonorense para encontrar a dos mujeres, que se encuentran en calidad de desaparecidas en la ciudad de Hermosillo. A través de redes sociales, sus allegados han comenzado a difundir sus fotografías, a la vez que han dado los pormenores de ambos hechos que no tienen relación aparente.

Leslie Navarro Estrada

El primer suceso es el de Leslie Navarro Estrada, quien fue vista por última vez el viernes 15 de julio del año en curso, alrededor de las 8:00 horas, momento en que salió de su domicilio en la capital de Sonora y no regresó. Como seña particular cuenta con un tatuaje en forma de una flor ave del paraíso, simbolizando una letra "F" seguida de la leyenda "uck off".

El colectivo Buscadoras por la Paz compartió la ficha de búsqueda de Leslie y solicita a la población darle difusión. Asimismo, pide comunicarse al número de teléfono 6623 434 448 para aportar cualquier información que ayude a dar con su ubicación y llevarla de vuelta a su hogar: "Su familia está muy angustiada, cualquier información es importante".

La ficha de Leslie Navarro Estrada

Sara Guadalupe Heras Preciado

Por su parte, familiares informaron sobre el caso de Sara Guadalupe Heras Preciado, de 15 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecida desde el domingo 17 de julio de 2022. Según los primeros reportes, este hecho tuvo lugar cerca de las 17:00 horas, cuando la menor salió de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Haciendas del Sur y no volvió.

La tía de la extraviada, Esther Preciado, utilizó su cuenta de Facebook para expresar su preocupación por esta situación y solicitar el apoyo de las personas para localizar a la joven ya que teme por su seguridad e integridad física: "Si alguien la ha visto o sabe dónde pueda estar, favor de reportar al 911. Estamos muy desesperados, por favor ayúdame a que regrese a casa".

Fuente: Tribuna y Buscadoras por la Paz