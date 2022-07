Conmoción en Ciudad Obregón por la desaparición de los jóvenes Orlando y Luis Armando

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón pide el apoyo de la población para localizar a dos personas del sexo masculino que se encuentran en calidad de extraviadas desde hace varios días. Estos responden a los nombres de Luis Armando Hernández Rodríguez y Orlando Reyes Rivera , quienes desaparecieron en dos hechos diferentes ocurridos en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la información aportada por su familia, Orlando fue visto por última vez el martes 7 de junio del año en curso, día en que salió de su domicilio y no regresó. Desde ese entonces su madre perdió toda comunicación con él y nada ha vuelto a saber sobre su ubicación; es por ello que la señora utilizó las redes sociales para expresar su enorme angustia por esta situación.

Dios gracias por este día que me permite estar haciendo oración para mi hijo. Mándame una señal; no me cansare estar pidiéndote por mi hijo, sabes que es un pedacito de mi corazón, que lo necesito a mi lado, soy una madre desesperada que quiere saber de su hijo. Dios me lo bendiga donde quiera que esté. Te amo Orlando", se lee en Facebook.