Violencia en Ciudad Obregón: A punta de pistola tratan de robar automóvil en la Valle Dorado

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos sujetos armados con arma de fuego trataron de despojar de su vehículo a un ciudadano, aunque logró salvarse tras retirarse a excesiva velocidad. Los hechos ocurrieron a las 7:30 horas de este martes, en la colonia Valle Dorado, en la calle Valle del Yori, en Ciudad Obregón lo que provocó la movilización de las diferentes corporaciones policiacas y la Guardia Nacional.

La reportante explicó que minutos antes llegó a casa un familiar acompañado de su hija, a bordo de un pick up que es propiedad de una empresa gasera. Repentinamente les salieron al paso dos sujetos a pie y uno de ellos sacó un arma de fuego; no obstante, el afectado se subió otra vez al vehículo y se retiró con prisa del lugar, mientras que los desconocidos huyeron a pie por la calle Buffel, al sur de la Valle del Yori.

Elementos policiacos no pudieron hablar con la víctima, pues este se retiró junto con su hija, pero la reportante precisó que sus parientes se encontraban bien, ya en sus respectivos trabajos. No se dieron mayores detalles acerca de las características de los presuntos delincuentes, únicamente que eran de aspecto joven; si bien se hizo un rondín por el sector, no se pudo dar con su paradero.

Los robos están a la orden del día en Cajeme, luego de que dos negocios fueran víctimas de la delincuencia la madrugada del lunes 18 de julio. A las 4:50 horas, el C5i reportó el llamado de emergencia de un comercio ubicado en el bulevar Misión del Real y Horuz, donde un empleado explicó que un sujeto delgado lanzó dos piedras para dañar el cristal de la puerta principal; sin embargo, huyó a toda carrera, sin robar nada.

Otro establecimiento en la colonia Miravalle no corrió con la misma suerte, luego de que un sujeto quebrara un vidrio del negocio situado en las calles Paseo Miravalle y Valle Sahuaral. El empleado se encontraba en la bodega cuando escuchó el ruido y se percató que en el acceso principal un tipo había destruido el cristal, para después entrar al inmueble; vestía pantalón azul claro, playera azul y gorra negra, pero el trabajador se escondió por temor a ser herido, por lo que desconocía qué mercancía se llevó. Luego de que el ladrón se escapara, aprovechó para llamar al 911 y relatar lo sucedido.

Fuente: Tribuna