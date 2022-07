Hombre sale de su casa en Ciudad Obregón y no regresa: Hallan su cuerpo sin vida en un parque

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde-noche del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en un parque ubicado en la colonia Las Palmas, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de recibir el reporte de un hombre inconsciente tirado. Luego de que paramédicos de la Cruz Roja arribaran a la escena y revisaran al individuo informaron que este ya no tenía signos vitales.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por la presencia de un cuerpo sin vida en un parque de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles 20 de julio del 2022, en un parque ubicado en la calle Pavorreal y Cisne, en la colonia Las Palmas, en Ciudad Obregón. Se detalló que transeúntes vieron a un hombre tirado en dicho sitio, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Tras confirmar el reporte, los efectivos pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que el hombre, el cual fue identificado extraoficialmente como Jesús, de 57 años, ya había muerto. La zona del hallazgo quedó acordonada por los uniformados, en tanto que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizaba las diligencias correspondientes y levantaba el cadáver del masculino.

Información extraoficial apuntó que el fallecido no tenía signos de violencia cuando fue encontrado, al menos no simple vista; y que, supuestamente, habría perecido a causa de un infarto, luego de que acudir al parque a realizar ejercicios físicos. Hasta el momento no se ha detallado si el masculino era vecino de la zona y si se dio aviso a sus familiares para que realicen el rito de despedida que deseen.

Fuente: Tribuna