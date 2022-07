Reportan agresión armada en Ciudad Obregón: Sicario ataca a balazos a 'El Sangre'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Ampliación Alameda, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se denunciara una agresión armada. Este violento hecho dejó como saldo un lesionado, el cual fue identificado como Julio César M., de 50 años, a quien conocen en la región como 'El Sangre'.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron tras el reporte de una agresión armada en la Ampliación Alameda de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, el ataque armado se desató alrededor de las 07:40 horas del pasado miércoles 20 de julio del 2022, en la calle Kalahari entre Industriales y Mombanza, en la colonia Ampliación Alameda, de Ciudad Obregón. Se detalló que la víctima, un hombre identificado extraoficialmente como Julio César M., alias 'El Sangre', estaba a las afueras de su vivienda cuando fue acribillado por un sujeto desconocido.

Luego de la agresión, el sicario huyó hacia un rumbo desconocido, en tanto que 'El sangre' resultó con una herida en el tórax producida por proyectil de arma de fuego, por lo que se movilizó para ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Los elementos de emergencia lo encontraron desvanecido en las calles Mozambique y Etiopía; asimismo, agentes de la Policía Municipal de Cajeme llegaron a la zona de la agresión para realizar las diligencias correspondientes.

Trascendió que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente en la escena del ataque, no obstante, no lograron recaudar indicios balísticos. En tanto, agentes policiacos elaboraron un Informe Policial Homologado en relación al violento episodio. Trascendió que el afectado presentó un trauma de tórax penetrante producido por un balazo, según el dictamen de los médicos. Aún no hay detenidos por ese intento de homicidio.

Fuente: Tribuna