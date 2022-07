(VIDEO) Terrible accidente: Mujer es embestida por un auto tras descender de un taxi de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 20 de julio cerca de las 17:17 horas, tiempo del centro, en redes sociales se difundió un video donde se aprecia el momento exacto en que una mujer fue atropellada por un automóvil en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, accidente que se dio momentos después que la víctima descendiera de un taxi con cromática de la Ciudad de México al cual le había indicado haber llegado a su punto de destino.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrido en la calle Plateros de la demarcación antes mencionada, se dio porque el conductor del automóvil confundió los pedales de su vehículo y, en lugar de apretar el clutch, pisó el acelerador, por lo que no pudo evitar arrollar a la fémina e impactarla contra la cortina de un local comercial que, en ese momento estaba cerrado, situación que muestra a la mujer prensada entre la pared y la unidad en cuestión.

En las imágenes que ya le han dado la vuelta al mundo, se muestra a un grupo de personas caminar sobre esta calle. Detrás de ellos, la mujer baja del taxi y segundos después el automóvil de cuatro puertas en color negro de la marca Mercedes da la vuelta, percatándose que el taxi estaba detenido. Por un instante el agresor frena pero, por tal confusión, atropella a la mujer de la que se desconoce su identidad, misma que comienza a gritar llamando la atención de los transeúntes.

En cuestión de segundos, aparece un grupo de personas, algunos incluso evitan que el conductor abandone el lugar de los hechos, mientras otros tratan de socorrer a la fémina, quien en ningún momento deja de gritar por el dolor que el impacto le ocasionó. Ato seguido, se informó que arribaron los cuerpos de emergencia quienes confirmaron que este siniestro le dejó heridas leves a la mujer.

Autoridades de la Ciudad de México o de la alcaldía Álvaro Obregón, no han revelado si el conductor se encuentra en calidad de detenido, así como tampoco se ha difundido un parte médico en torno a la salud de la mujer, por lo que se espera que este hecho no sea similar al ocurrido en la alcaldía Iztacalco donde una mujer de 82 años fue arrollada por una camioneta, evento donde se ha denunciado, la víctima fue condicionada por el agresor quien no ha querido darle atención médica por parte de su seguro y solo lo haría si ella otorga el perdón, pues está en calidad de detenido.

