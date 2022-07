Empalme: Rescatan autoridades a chófer de tractocamión que fue víctima de extorsión

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), asignados a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), rescataron sano y salvo al operador de un tractocamión que fue víctima de un engaño telefónico con fines de extorsión. Gracias al reporte inmediato por parte del dueño de la unidad de carga de trigo, se evitó el pago de 50 mil pesos.

Los agentes AMIC de la UECS detectaron que todo se trataba de un engaño telefónico, por lo que se logró ubicar al hombre de 53 años de edad, por el cual exigían pagar 50 mil pesos para su liberación, después de que había salido de Huatabampo con la carga de trigo con destino de entrega a Guaymas, aunque se pudo localizar a la víctima con vida y sin lesiones. El empresario y el conductor de la unidad fueron informados del delito y que nunca estuvo en riesgo su vida, luego de sufrir la intimidación verbal por presuntos extorsionadores; bajo resguardo de los agentes de la AMIC, se procedió a darle acompañamiento y a recobrar el vehículo con la carga en el Puente Douglas, al costado de una tienda de conveniencia y las vías del tren.

La corporación recomendó a los ciudadanos que sean víctimas de un posible engaño telefónico con fines de extorsión comunicarse a los teléfonos de la UECS, en la AMIC Hermosillo, (662) 2898800, extensión 15360 y 15190, donde recibirá ayuda orientación y ayuda de inmediato. También está disponible el número de emergencias 911; aunque también se sugiere no contestar si no reconoce el teléfono que le marca, sobre todo si es una lada que no sea de la ciudad en la que reside.

Hace una semana, en el mismo municipio, otro intento de extorsión sufrió una familia luego de que delincuentes los engañaran para realizar depósitos de dinero y recargas telefónicas. Los hechos ocurrieron en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia Centro, cuando los agentes encontraron a una pareja de adultos mayores en una tienda departamental, cuando estaban por hacer un depósito.

Los afectados revelaron que recibieron al menos 10 llamadas, por las cuales intentaron extorsionarlos. Un familiar de la pareja dijo haber recibido una llamada, donde se les pedía una cantidad de dinero para liberar a sus padres, por lo que pidió el apoyo de la PESP. Tras los operativos hechos por el municipio, la mañana del viernes 15 de julio se logró ubicar a las víctimas, quienes habían estado sujetas a engaños desde el jueves 14.

Fuente: Tribuna