Se desata pelea campal en Cereso de Apodaca, NL; reportan al menos 3 víctimas

Nuevo León, México.- Durante las primeras horas de este viernes 22 de julio del 2022, se desató una pelea campal entre internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apodaca, en Nuevo León. Autoridades reportaron que al menos tres reclusos resultaron heridos luego del violento enfrentamiento. Cabe destacar que este hecho se dio luego de que hace unos días se aseguraran diversos artículos ilegales al interior del centro penitenciario.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se dieron durante la madrugada de este viernes, en la Sección Alfa del centro penitenciario de Apodaca, ubicado sobre la carretera a Salinas-Victoria, en el estado gobernado por Samuel García. Se detalló que, presuntamente días antes los reclusos habían amenazado a las autoridades penitenciarias con protagonizar una pelea ante la presencia de un nuevo interno. Sin embargo, esto aún no se confirma como el móvil del enfrentamiento.

Luego de que se desatara la pelea campal, se mencionó que varias personas que se encuentran privadas de su libertad resultaron lesionadas, no obstante, tres en particular requirieron atención médica especial, según medios locales. Hasta el momento, no se ha precisado si las víctimas presentan golpes o heridas producidas por algún tipo de arma. Cabe recordar que el pasado 12 de julio autoridades realizaron un operativo en dicho inmueble.

El resultado de este fue el aseguramiento de al menos 70 armas blancas, narcóticos, celulares, memorias USB, chips telefónicos y más artículos prohibidos. Trascendió que en esta inspección participaron 96 custodios de la Fuerza Penitenciaria, además de 250 policías de la Fuerza Civil con equipo antimotines y 11 elementos de la Guardia Nacional. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los lesionados de la pelea campal que se desató este viernes.

Fuente: Tribuna