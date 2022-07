Desaparecen dos cajemenses: Nylse Ivonne y Bernardo Rubén son buscados por sus familias

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos angustiadas familias reportan la desaparición de dos personas originarias del municipio de Cajeme, llamadas Bernardo Rubén Sinaloa Hernández y Nylse Ivonne Vargas Domínguez, las cuales son buscadas por sus familiares desde hace varios días. A través de redes sociales se compartió la ficha de búsqueda de ambos extraviados y se pidió a la comunidad difundirlas para ayudar localizarlas.

Nylse Ivonne Vargas Domínguez

De acuerdo con los primeros datos ofrecidos, la desaparición de Nylse Ivonne tuvo lugar el pasado jueves 21 de julio. Desde ese día, sus familiares perdieron toda comunicación con ella y a la fecha nada han sabido sobre su ubicación, situación que los tiene muy preocupados y con el temor de que haya sido víctima de algún delito que ponga en peligro su integridad física e incluso su vida.

Ella es residente de Ciudad Obregón y por el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre cómo y dónde ocurrió este lamentable suceso; tampoco se sabe si su familia ya interpuso una denuncia de extravío ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

La ficha de Nylse Ivonne Vargas Domínguez

Bernardo Rubén Sinaloa Hernández

También se informó sobre el caso del Bernardo Rubén, alias 'Buka', quien fue visto por última vez en la ciudad de Hermosillo, en donde se cree que podría andar deambulando por las calles. Aunque no se especificó la fecha de su desaparición, su familia indicó que Seña particular, el joven de 26 años de edad no camina bien camina, pues lo hace recargándose más en uno de sus pies.

Asimismo, añadió que se dejó de comunicar con ellos hace tiempo cuando se fue de su natal Ciudad Obregón, hecho que los mantiene con una preocupación constante por su seguridad. Por todo lo anterior, Rastreadoras de Ciudad Obregón puso a disposición su número de teléfono 644 154 3106 para que la población llame en caso de contar con información que ayude a dar con el paradero de Nylse Ivonne y Bernardo Rubén.

Fuente: Tribuna