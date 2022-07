'Don Beto' sale a trabajar y no vuelve a casa: Asaltantes le propinan brutal golpiza y muere

Comparta este artículo

Tamaulipas, México.- Un hombre identificado como 'Don Beto', quien vivía en el municipio de Ciudad Madero, en Tamaulipas, y se dedicaba a la venta de elotes murió días después de que fuera brutalmente golpeado por asaltantes que hasta ahora no han sido identificados. Si bien fue trasladado a un nosocomio de la región, su cuerpo no superó las lesiones, las cuales se concentraron principalmente en el cráneo.

De acuerdo con los primeros informes, fue el pasado miércoles 19 de julio del 2022 cuando 'Don Beto' ya no volvió a casa; salió a trabajar en su puesto de elotes, pero ya no regresó, pues en una brecha en el fraccionamiento Miramapolis fue interceptado por presuntos maleantes, quienes para despojarlo de sus ganancias del día comenzaron a golpearlo en todo el cuerpo. Cuando sus familiares lo encontraron malherido en el piso, lo llevaron en un vehículo particular al Hospital Carlos Canseco, donde fue ingresado de gravedad.

En el nosocomio los médicos informaron a la familia de 'Don Beto' que el señor ya tenía muerte cerebral, esto debido a los golpes que recibió en el cráneo. No obstante, fue hasta la noche del pasado viernes 22 de julio del 2022 cuando se informó oficialmente que este había muerto. Ante esto, las hijas del fallecido acudieron al Ministerio Público para poner la denuncia correspondiente por la muerte de su padre.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En la imagen, el tramo donde fue encontrado el cuerpo golpeado de 'Don Beto', en Ciudad Madero, Tamaulipas. Foto: Facebook

No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGE) no ha informado sobre detenidos por el atraco a 'Don Beto' y por su muerte. Cabe destacar que en meses recientes Ciudad Madero ha tenido un alza importante en el número de asaltos con violencia, pues los residentes de varios sectores habían indicado que los maleantes no se conforman solo con despojar del dinero y pertenencias.

