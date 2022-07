Tras días de búsqueda, hallan el cuerpo de Leydi Yaravi; su expareja la habría descuartizado

Guasave, Sinaloa.- "¿Cuándo terminará la violencia contra las mujeres en México?", se preguntan diversas colectivas feministas y de mujeres que protestan y piden justicia por los feminicidios que día a día se reportan en el país. Ahora, ha causado indignación y dolor el caso de Leydi Yaravi, una joven de 33 años que fue hallada sin vida tras haber desaparecido cinco días. Su expareja la habría descuartizado.

De acuerdo con los primeros informes, fue el pasado 19 de julio del 2022 cuando Leydi Yaravi Durán Torres, de 33 años de edad, desapareció en el municipio sinaloense de Guasave. Se detalló que acudió a un encuentro con su expareja, por lo que salió de su casa a las 11:30 horas, tiempo local. No obstante, su última conexión fue reportada a las 17:50 horas, cuando envió en un mensaje a sus hijas en el que alertaba que no estaba segura e incluso estaba siendo agredida físicamente.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En la imagen, la ficha de búsqueda que se emitió tras la desaparición de Leydi Yaravi. Foto: Internet

Hey aquí me trae en un carro, me anda pegando, no sé de qué es capaz de hacer", indicó Yaravi en el mensaje de texto.