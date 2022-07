CDMX: A Myrta Itzel le echaron gasolina y le prendieron fuego; el feminicida sería su pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En estas últimas semanas han trascendido brutales agresiones a mujeres en México, las cuales están relacionadas con productos inflamables, incendios y muertes; las víctimas que hasta ahora se han nombrado son Luz Raquel, de Zapopan; Margarita, de Cuautla; y una menor de solo 11 años, en Tonalá. Ahora, se suma el nombre de Myrta Iztel Del pino López, una mujer que murió en la Ciudad de México (CDMX) tras ser bañada en gasolina y prendida con fuego.

De acuerdo con información del periodista de nota roja, Carlos Jiménez, el caso de Myrta Itzel ocurrió el pasado mes de mayo, pero hasta ahora, en medio de los ataques a féminas con fuego, ha trascendido. Yessica, hija de la víctima de feminicidio, narró en una entrevista para el programa C4 en Alerta que el presunto asesino de Myrta Itzel sería su pareja sentimental, quien la golpeaba y ofendía.

En la imagen, Myrta Itzel, víctima de feminicidio en CDMX (Q.E.P.D.). Foto: Twitter

Detalló que Myrta Itzel, de 45 años, vivía con Arturo 'H' desde hace tres años y medio, en la alcaldía Xochimilco; no obstante, cuando murió la hija menor de Myrta, una joven de nombre Alexa, la pareja se mudó a casa de Yessica. Contó que, en varias ocasiones, vio como Arturo 'H' agredía verbalmente a su madre, además de que esta le había contado que este era muy agresivo con ella sin motivo aparente.

Luego de ver el maltrato de recibía su madre por parte de quien era su pareja sentimental, Yessica lo corrió de su casa; no obstante, las agresiones de Arturo no terminaron. El pasado 4 de mayo de este año, presuntamente, el sujeto roció a Myrta con combustible y después el prendió fuego. Esto habría ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, la víctima, al entrar en shock, no pudo dar más detalles sobre la agresión.

Myrta estuvo internada cerca de dos meses en el Hospital 'Rubén Leñero', en la CDMX, mas no pudo recuperarse de las severas lesiones que le dejó su expareja; hace unos días, este mes de julio, murió. Yessica, hija de la víctima de feminicidio, mencionó que ya presentó la denuncia correspondiente, pero que el presunto responsable no ha sido detenido por las autoridades.

Cabe destacar que este caso resuena casi al mismo tiempo que el de Luz Raquel, quemada viva en Jalisco, y al de Margarita, quemada también, pero en Morelos. "¿Cuándo acabará la violencia contra la mujer?", se preguntan millones, luego de leer esta nota.

Fuente: Tribuna