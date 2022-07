Alerta en Sonora: Angustiadas familias denuncian la desaparición de Salvador y Juan Osvado

Comparta este artículo

Sonoyta, Sonora.- Se trata de localizar a dos personas del sexo masculino que se encuentran en calidad de desaparecidas en Sonoyta, Sonora. Los hombres están identificados como Salvador Cornejo Villanueva y Juan Osvado Arvizu Hernández, quienes son buscados por sus familiares y el colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco.

Juan Osvado Arvizu Hernández

La agrupación de mujeres reportó en sus redes sociales el caso de Juan Osvado, alias 'Rocky', quien desapareció el sábado 9 de julio de 2022 luego de salir de su domicilio y no regresar. Aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre este lamentable hecho, se sabe que su familia no desiste en su búsqueda y pide la colaboración de la comunidad para hallarlo sano y salvo.

Estoy buscando a mi sobrino, él se llama Juan Osvado Arvizu Hernández. Desde el día sábado 9 de julio no sabemos de él, si alguien lo ha visto o sabe algo por favor hágamelo saber o comuníquese conmigo por favor queremos saber de él. Mil gracias de corazón", escribió en Facebook su tía.

La ficha de Juan Osvado Arvizu Hernández

Salvador Cornejo Villanueva

Desde el lunes 20 de junio del año en curso que nada se sabe sobre el paradero de Salvador, quien fue visto por última vez en su natal Sonoyta. Ese día salió de su vivienda y no regresó, situación que tiene a sus allegados muy preocupados y con el temor de que haya sido víctima de algún delito que ponga en peligro su integridad física e incluso su vida.

Su familia denunció la desaparición a través de redes sociales, en donde señaló que Cornejo Villanueva padece de sus facultades mentales y necesita tomar su tratamiento médico. Asimismo, Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco pide a las personas llamar al número de teléfono 638 114 8452 para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlo.

La ficha de Salvador Cornejo Villanueva

Fuente: Tribuna