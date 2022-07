Salvaje feminicidio: Sobre camino de terracería, encuentran el cuerpo torturado de una mujer

Comparta este artículo

García, Nuevo León.- La mañana de este jueves 28 de julio, en el municipio de García, Nuevo León, autoridades localizaron el cadáver de una mujer, el cual quedó tendido sobre un camino de terracería, donde se le pudieron apreciar evidentes signos de violencia, además de que se cuerpo se encontraba maniatado y con manchas de sangre.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 06:15 horas, sobre el Camino a San José, cerca del Libramiento Noroeste, en el mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las tres órdenes de Gobierno, quienes accionaron de forma inmediata ante la activación del código rojo por detonaciones de arma de fuego.

Acordonan el lugar de los hechos

Primeros informes mencionan que la fémina era de complexión robusta, morena y tenía el cabello color café obscuro, y como ropa vestía una camisa negra, ropa interior y no contaba con calzado. Por su parte paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindaron las primeras atenciones, sin embargo, ya no pudieron hacer nada pues no contaba con signos vitales.

Autoridades trabajan en el lugar de los hechos

Al lugar de los hechos arribaron agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del acordonamiento de la zona, para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE) inicien con las primeras indagatorias de ley, con el fin de intentar esclarecer el crimen a la brevedad.

Por el momento los restos humanos ya fueron enviados con rumbo hacia las inmediaciones del anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital de la entidad de Nuevo León, donde le realizarán la necropsia de ley, además de todos los trámites legales correspondientes, a la espera de que le realicen los exámenes de ADN.

