Nogales: Por no hacer caso a advertencias, conductor es multado por cruzar arroyo crecido

Nogales, Sonora.- El conductor de un vehículo Mazda recibió una sanción administrativa y el automóvil remolcado al Corralón Municipal por desobedecer los señalamientos viales de advertencia, informó Eliseo Estrada Muñiz. El titular de Tránsito Municipal informó que elementos de la corporación cerraron la calle Padre Nacho y 5 de febrero debido a que la corriente de agua que corría por el arroyo de la 5 de Febrero se convierte en un peligro para los automovilistas y peatones en la época de lluvias.

No vamos a permitir que los automovilistas irresponsable arriesguen su vida la de las demás personas al intentar cruzar o transitar por los arroyos y calles debidamente señalizadas y con vigilancia de la autoridad”, manifestó el oficial.

De acuerdo con lo que estipula la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, en el apartado 1.6, se le aplicó una boleta de infracción administrativa que equivale a una sanción superior a los mil pesos. Se le informó al automovilista que sería multado por meterse al arroyo sin medir el peligro y desobedecer los señalamientos de advertencia que colocaron los elementos de Tránsito en el lugar para evitar que los vehículos cruzaran o circularan por el área.

Estrada Muñiz explicó que en temporada de lluvia los afluentes llevan escombro y basura, además que la fuerza del agua arrastra todo a su paso, lo cual puede provocar accidentes, sin importar el tamaño del vehículo. Por su parte, el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, manifestó que esta sanción se impuso para reforzar la cultura de prevención y así evitar que otros ciudadanos traten de transitar por calles o avenidas que se conviertan en arroyos por las fuertes precipitaciones.

Es injusto el tema de la fiscalización, pero creo que es justo poner orden y llamar la atención de esa manera, inclusive alcanzar esos extremos, contra todas aquellas personas que pongan en riesgo a la ciudadanía, a los primeros respondientes y sobre todo a ese mismo individuo", expuso el munícipe.

Agregó que la gente ha respondido bien a ello, agradeciendo que la ciudadanía sea consciente. No obstante, señaló que si alguien decide poner en peligro a los demás no correrán riesgos y se aplicaran las multas, pues no desea que se repitan otras tragedias como las que el municipio ha vivido en otras ocasiones: "Estoy de acuerdo con ese tipo de sanciones, si nos dan buenos resultados", opinó Gim Nogales.

Fuente: Tribuna