Pánico en Ciudad Obregón: Vivienda arde en llamas; autoridades y Bomberos se movilizan

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron en inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que una vivienda en supuesto estado de abandono ardiera en llamas la noche del pasado miércoles. Vecinos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora.

Autoridades se movilizaron por un incendio en el fraccionamiento Los Ángeles, en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 27 de julio del 2022, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en una vivienda supuestamente abandonada ubicada en la calle Arcadia, entre San Marino y Venice, en el fraccionamiento Los Ángeles de Ciudad Obregón. Se detalló que residentes de la zona vieron cómo salía humo del inmueble, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias.

Al sitio arribaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos para apagar las llamas. Los 'apagafuegos' se hicieron presentes a bordo de una máquina extintora E-05, con la que se hicieron cargo de las labores de extinción. Al revisar el domicilio, no localizaron a nadie, y por sus condiciones dedujeron que este se encontraba deshabitado.

No obstante, vecinos señalaron que en dicha casa viviría un sujeto conocido como 'Freddy', quien no se encontraba. Al momento, no se dio información sobre el supuesto móvil del incendio, mas se descartó que este fuera provocado por criminales. Elementos de la Policía Municipal tomaron nota de este siniestro, el cual por fortuna no dejó víctimas mortales ni heridos que lamentar. Las investigaciones continuarán.

