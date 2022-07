(FOTOS) Pánico: Con pasajeros a bordo, autobús arde en llamas en la carretera Internacional

Comparta este artículo

Sinaloa, México.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sinaloa se movilizaron en inmediaciones de la carretera Internacional, en el tramo Guamúchil-Guasave, luego de que un autobús con pasajeros a bordo comenzara a arder en llamas cuando circulaba a la altura de la comunidad de San Rafael. Paramédicos de la Cruz Roja informaron que este siniestro no dejó víctimas mortales que lamentar, ni heridos de gravedad; solo gente que tuvo una crisis nerviosa.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autobús con pasajeros arde en llamas en Sinaloa. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, el incendio se desató alrededor de las 14:00 horas del pasado sábado 30 de julio, en el tramo Guamúchil-Guasave de la autopista Internacional. Se detalló que el vehículo que transportaba a personas de la ciudad de Guamúchil, con destino al norte, comenzó a sacar humo; posteriormente, se incendió. De inmediato, las decenas de pasajeros salieron del vehículo.

Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal, Estatal, de la Guardia Nacional Caminos y elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Guamúchil y Guasave, quienes realizaron la labores necesarias para apagar el fuego. En tanto, las autoridades iniciaron con las investigaciones necesarias para determinar las causas del incendio.

Trascendió que, posiblemente, las llamas se habrían desatado por el sobrecalentamiento de la unidad y un corto circuito, no obstante, las averiguaciones continuarán. Por otra parte, las unidades de emergencia señalaron que este evento no dejó muertos ni heridos, pues los pasajeros alcanzaron a salir antes de que el siniestro se agravara. No obstante, trascendió que diversas personas presentaron crisis nerviosas. Personal de la Guardia Nacional se quedó a cargo de la situación, para determinar las causas del incendio.

