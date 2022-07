Terror en Veracruz: Comando armado asesina a miembros de una familia, incluido un niño

Comparta este artículo

Boca del Río, Veracruz.- La noche del domingo 3 de julio, una familia localizada en el municipio de Boca del Río, en el Estado de Veracruz, fue asesinada luego que un grupo de hombres armados irrumpiera en su domicilio y a quemarropa abriera fuego, dejando un saldo de siete personas muertas entre ellos un menor de edad, crimen por lo que las autoridades locales abrieron una carpeta de investigación a modo de esclarecer los hechos.

Primeros reportes señalaron que el crimen sucedió cerca de las 23:45 horas en el inmueble localizado en la calle Úrsulo Galván, en la colonia 1 de mayo, por lo que elementos de emergencia arribaron de manera inmediata para corroborar que los occisos fueron tres mujeres y cuatro hombres, donde se incluyó al menor de edad, todos sin signos vitales e incluso, sin rastro de los presuntos responsables.

Tras ello, la Fiscalía del Estado de Veracruz informó que además de abrirse la carpeta de investigación, se había desplegado un operativo para tratar de localizar a los pistoleros sin que hasta ahora se hable de personas detenidas, por lo que será en las siguientes horas cuando se revele cuál fue el móvil y si hay indicios para descubrir la identidad de los presuntos criminales que le arrebataron de esta manera la vida a toda la familia entera.

Twitter @El_Universal_Mx

El inmueble quedó bajo resguardo, al tiempo que peritos y policías municipales participaron en el traslado de los cuerpos, los cuales fueron llevados a un anfiteatro para practicar la necropsia de ley, actividad que también permitirá conocer las identidades de las personas ultimadas. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado prometió que el crimen no quedaría impune y se daría con el paradero de los responsables.

Homicidios bajaron

En en macro de este asesinato en Boca del Río, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García, remarcó que en lo que va de su administración, los homicidios han bajado; incluso, resaltó que en 24 horas no hubo asesinatos por lo que omitió hablar de este crimen en particular ya que insistió, en 20 décadas no se tenían los números referentes a este delito, lo que celebró en especial cuando la entidad que encabeza atraviesa por el carnaval, mismo que fue pospuesto por la crisis sanitaria.

"De ayer a hoy no hubo homicidios. Tenemos cero homicidios en las últimas 24 horas", remarcó.

Fuente: Tribuna