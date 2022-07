A plena luz del día, balacera en Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no para en la cabecera municipal de Cajeme, una de las 50 ciudades prioritarias en materia de seguridad para el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ahora, trascendió que, a plena luz del día, se desató un ataque armado en inmediaciones de la colonia Amanecer I, por lo que autoridades de diferentes órdenes se movilizaron.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una agresión armada en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 5 de julio del 2022, alrededor de las 17:30 horas, tiempo local, en las calles Quelite, entre Chirahui y Circo, en la colonia Amanecer I, de Ciudad Obregón. Se detalló que un comando armado arribó a la dirección referida y comenzó a abrir fuego en la vía pública, afectado la fachada de una vivienda. Vecinos y testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Agentes de la Policía Municipal de Cajeme y Estatal de Seguridad Pública (PESP) activaron el Código Rojo y se movilizaron al sitio de la denuncia, en donde encontraron diversos casquillos percutidos de arma de fuego, por lo que procedieron a acordonar el área y a pedir apoyo de elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), parra la realización de las diligencias correspondientes.

Al momento, no fueron reportados heridos ni víctimas mortales, por lo que no fue requerida la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, no obstante, se detalló que frente a una vivienda se ubicaron varios casquillos percutidos para arma larga, por lo que la FGJE abrió una carpeta de investigación. Hasta ahora, no se tiene información sobre los gatilleros responsables de este ataque armado, ni del móvil. Asimismo, aún no hay reportes sobre un agraviado en esta balacera.

Fuente: Tribuna