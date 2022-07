Fiscalía de la CDMX remarca que no valdrán las "influencias" por el asesinato de Yrma Lydya

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 7 de julio, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, remarcó que en el caso del feminicidio de la cantante Yrma Lydya, quien fue asesinada al interior del restaurante Suntory ubicado en la colonia Del Valle, a manos de su esposo, el abogado Jesús 'N' de 79 años de edad, no habría "compradrazgos ni influencias", por lo que aseguró, el caso no quedaría impune.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que la funcionaria capitalina hace esta declaración; sin embargo, la primera vez lo hizo durante un foro enfocado en el combate a los feminicidios y ahora se pronunció de manera directa en un mensaje a medios, el cual ha generado reacciones por parte de los internautas quienes piden se haga justicia pues los agitados del imputado, insisten que el abogado no disparó contra la cantante aunque se ha reforzado la idea de la ayuda de una persona cercana a él para esconder el arma homicida.

"Contamos con una investigación sólida y con los datos de prueba necesarios, que incluyen testimonios, imágenes en video, dictámenes periciales en balística, mecánica de hechos, entre otros, que nos permitieron iniciar el proceso penal, luego de que un juez de control avaló la imputación que hizo esta Fiscalía", mencionó la fiscal.

Ernestina Godoy. Foto: Twitter @FiscaliaCDMX

En ese sentido, se reveló cómo vive Jesús 'N' al interior del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, lugar en el que permanece detenido luego de haber sido vinculado a proceso al igual que sucedió con su chofer, identificado como Benjamín 'N' quien según las autoridades capitalinas, fungió como cómplice de este delito que se mantiene bajo investigación a modo de esclarecer los hechos e impartir justicia.

De acuerdo con los primeros reportes, el imputado comparte celda con su chofer, la cual corresponde al dormitorio 2 localizado en la zona 3 del centro penitenciario y el objetivo de estar juntos es porque debido a las afectaciones de salud que tiene, es Benjamín 'N' el encargado de dar aviso a los guardias de seguridad en caso de una emergencia. Sin embargo, se reportó que toma los medicamentos destinados al control de la diabetes e hipertensión de manera puntual aunque solo hace dos comidas al día, la primera consta de un yogur y la segunda incluye los alimentos que están disponibles para todos los reos.

Foto: Twitter @AbrahamReyesFa1

Fuentes penitenciarias revelaron que el imputado no ha terminado sus alimentos, ninguno de los que le son suministrados debido a la depresión que ha mostrado, ya que con frecuencia se le ve llorar en su camastro o la silla de ruedas que tiene a su disposición. Por ahora, ambos detenidos no han podido realizar actividades lúdicas o deportivas, al tiempo que tampoco ha salido de su celda pues, por protocolo, tienen que cumplirse los 25 días de haber sido ingresados aunque, por seguridad, se cree que no salgan del dormitorio.

Fuente: Tribuna