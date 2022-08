FOTOS: Incendio en popular plaza del Centro causa pánico y moviliza al cuerpo de Bomberos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado domingo 31 de julio del 2022 en inmediaciones del Centro de la Ciudad de México (CDMX), luego de que una concurrida plaza comercial se incendiara. Vecinos y transeúntes que circularon por la zona dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos del heroico cuerpo de Bomberos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Elementos del heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX se movilizaron en el incendio. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se desataron poco antes de las 20:00 horas, tiempo local, del pasado domingo 31 de julio, en la Plaza de la Tecnología, la cual se encuentra en el número 55 del Eje Lázaro Cárdenas, en pleno centro de la capital mexicana. Se detalló que el fuego se desató en la segunda planta, espacio donde se albergan decenas de locales dedicados a la venta y reparación de equipos de cómputo y otras tecnologías.

Como parte de los protocolos para poner a salvo a la población se informó la evacuación de 11 trabajadores de la plaza por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Minutos después, el heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX informó que las llamas habían sido controlados y que solo se esperaría a enfriar los espacios. El incendio, lamentablemente, consumió dos locales de la Plaza de la Tecnología.

Hasta el momento no se tiene información sobre qué provocó el fuego, no obstante, se cree que un posible corto circuito habría favorecido las llamas. Por fortuna, no se reportaron lesionados ni víctimas mortales, pese a que trabajadores se encontraban al interior del inmueble.

El incendio consumió dos locales de la Plaza de la Tecnología. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna