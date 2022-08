Violencia en Nogales: Dos personas resultan golpeadas por problemas de vivienda

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Autoridades reportaron al menos dos agresiones físicas durante el fin de semana en Nogales, una de un hombre contra el arrendador de su domicilio y la otra entre vecinos. En el primer caso, ocurrido el sábado 30 de julio por la tarde noche, elementos de la Policía Municipal acudieron a la delegación Zona Norte, donde se encontraba una persona que denunciaba lesiones; el afectado, de 31 años, manifestó que momentos antes se encontraba en su domicilio, situado en la calle Circunvalación Héroes, de la colonia Héroes, donde colocaba un cerco de madera.

En ese momento llegó su arrendatario, con quien discutió, pues no había pedido autorización para colocar la barrera; posteriormente llegaron otros sujetos que comenzaron a golpearlo e intentaron subirlo a un vehículo color negro. No obstante, desistieron al ver que otras personas salían de los comercios cercanos, para después escapar del lugar; el lesionado fue llevado ante el médico de guardia, quien lo diagnosticó con heridas que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.

Por la noche, en la colonia San Miguel, calle San Mariano, se reportó a una persona lesionada a golpes, quien se identificó como Jesús Ernesto, de 48 años. La víctima expresó que momentos antes llegó a su vivienda, pues notó que el vehículo de su vecino le estaba tapando el estacionamiento; al pedirle que se moviera el hombre se molestó, por lo que lo agredió con una botella de vidrio que le quebró en la cabeza, para después huir; la víctima fue trasladada al Hospital General, donde fue diagnosticada con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.

En otra agresión registrada en la ciudad fronteriza, un hombre terminó hiriéndose de un balazo al manipular un arma de fuego, en hechos ocurridos el pasado sábado 30 de julio. En el Hospital del Seguro Social se reportó a una persona lesionada, identificada como Óscar Manuel, de 40 años, quien les explicó que al momento del incidente se encontraba en un taller mecánico de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Tenía la intención de dejar el vehículo, pero el mecánico le informó que no podría atenderlo, pero lo invitó a pasar a su domicilio para mostrarle el arma de fuego. Mientras la manipulaba, se le disparó el arma y lo lesionó en el abdomen, por lo que fue trasladado al nosocomio, donde fue certificado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.

Fuente: Tribuna