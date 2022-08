Directivo de la Universidad La Salle en CDMX, fue asesinado por su esposa y el amante de ésta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 10 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un reporte relacionado con la detención de dos personas vinculadas con el asesinato de Enrique 'N', quien se desempeñaba como subdirector de Capital Humano de la Universidad La Salle y quien el pasado día 2 del mes en curso, fue hallado al interior de la cajuela de su auto con un tiro en la cabeza, delito que sacudió a la comunidad universitaria y a los capitalinos en general.

Respecto a esta detención la dependencia capitalina encabezada por Omar García Harfuch, destacó mediante un boletín de prensa que una de las personas detenidas fue identificada como a la Areli 'N', esposa del finado y Óscar 'N', quien se presume como amante de la antes mencionada y quien en apariencia fue quien le ayudó con el asesinato del directivo; no obstante, será mediante las investigaciones y las declaraciones de ambos que se revele su culpabilidad.

"A través del análisis de las cámaras de videovigilancia, la recopilación de datos y diversas acciones de vigilancias fijas y móviles, se identificó un vehículo color gris en el que, al parecer, huyeron los probables responsables tras el abandono del cuerpo, al que se dio seguimiento por calles y colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, el municipio de Naucalpan en el Estado de México y su llegada a un inmueble en la alcaldía Tlalpan", dicta la misiva.

La camioneta de Enrique 'N', fue encontrada el 2 de agosto en calidad de abandono en la calle Lago Saima, ubicada en la colonia Huichapan de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde autoridades informaron que sus restos yacían en la cajuela de la misma unidad aunque se encontraba envuelto en una cobija de color amarillo y con un tiro en la cabeza, momento en que iniciaron las investigaciones que derivaron en la detención de su esposa.

Cabe destacar que la detenida previamente había argumentado que aquel día su esposa había notificado que, luego de concluir con su jornada laboral en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, se dirigiría a su domicilio particular ubicado al sur de la urbe; no obstante, en el trayecto ya no supo nada referente a su paradero por lo que ante elementos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, emitió un reporte de desaparecido. Momentos después, se presentaron anomalías en su declaración que la llevaron a ser de las señaladas por este crimen.

