"Está en un mejor lugar": Dan con el paradero de Bryan tras 2 semanas desaparecido en Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Una angustiada familia solicitaba el apoyo de la población sonorense para dar con el paradero de una persona del sexo masculino que había desaparecido en San Luis Río Colorado. Pero por desgracia ayer miércoles se pudo conocer que Bryan Sánez Carrasco fue encontrado sin vida, luego de que poco más de 2 semanas de iniciada su búsqueda.

Así lo confirmó la señora Mary Carrasco, quien e través de redes sociales dio la triste noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de su hijo. Y aunque no ofreció mayores detalles sobre dónde o cuándo ocurrió este lamentable hecho, aprovechó la publicación para dar las gracias a las personas que de alguna manera ayudaron a encontrar al joven de 19 años de edad.

Ya fue localizado mi hijo. Gracias a todos por compartir su foto ye estar al pendiente de los que sucedía, desgraciadamente no lo encontramos como queríamos, pero ya está en un mejor lugar. Gracias", se lee en Facebook.

La publicación de la madre del joven fallecido

Como se informó en su momento, Bryan fue visto por última vez el sábado 23 de julio del año en curso, cuando salió de su vivienda ubicada sobre la calle Jazmín de la colonia Reforma y no regresó. Luego de esto perdió toda comunicación con sus seres queridos, quienes no volvieron a tener noticias sobre su ubicación y el temor por su integridad física no se hizo esperar.

Asimismo, se sabe que vestía pantalón negro, camisa roja y gorra. Por el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre cómo sucedió este suceso; tampoco se ha informado si su familia interpuso una denuncia de desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Cabe mencionar que otras dos personas del sexo masculino se encuentran desaparecidas en San Luis Río Colorado, por lo cual sus familiares piden el apoyo de la población para encontrarlos sanos y salvos. Estos responden a los nombres de Juan José Ríos Camarillo y Joel Adrián Ruiz del Toro, quienes son buscados desde el pasado mes de julio, en dos hechos diferentes.

