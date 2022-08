Pudieron volver a casa: Localizan a Claudia María y Rachel, mujeres extraviadas en Sonora

Nogales, Sonora.- Este semana, diferentes colectivos confirmaron que dos mujeres que se encontraban en calidad de desaparecidas en el estado de Sonora fueron localizadas con vida y ya están de regreso en casa. Se trata de Claudia María Lizcano Hernández y Rachel Martínez Alegría, quienes son originarias de Nogales y Puerto Peñasco respectivamente.

En el caso de Claudia María, fue el colectivo Buscándote Luis Alan SM quien a través de sus redes sociales dio la buena noticia sobre su hallazgo. Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre dónde y cuándo fue ubicada, se sabe que ella se encuentra en buen estado de salud y fuera de cualquier peligro.

De acuerdo con los primeros datos aportados por su familia, la desaparición Lizcano Hernández tuvo lugar el pasado lunes 8 de agosto en Puerto Peñasco. Ese día salió de su domicilio por la tarde y no regresó; sus parientes perdieron toda comunicación con ella y no volvieron a tener noticias suyas, situación que los mantuvo muy preocupados y angustiados por su seguridad.

Desde el lunes mi mamá salió de su casa en la tarde y es hora que no ha llegado, no sé si ya comió, donde durmió, si está bien. Por favor les pido con el corazón roto que me ayuden a distribuir esta foto en todas las páginas de Peñasco para hallar a mi mamá", escribió su hija en Facebook.