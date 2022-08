Bodega con pirotecnia explota en la alcaldía Tláhuac; reportan dos lesionados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 12 de agosto, vecinos de la alcaldía Tláhuac reportaron a la línea de emergencia 911 una explosión en una bodega enfocada en almacenar pirotecnia, por lo cual se pidió el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes informaron que además de daos materiales, dos personas habían resultado con lesiones.

Primeros reportes mencionaron que en dicha bodega había en su mayoría cohetes; sin embargo, se desconocen las causas por las cuales se inició esta explosión, algo por lo que las autoridades capitalinas refirieron que se abrirá una carpeta de investigación para conocer si el lugar contaba con los permisos adecuados y las medidas de seguridad aptas, pues desafortunadamente este tipo de accidentes son comunes entre quienes comercializan este tipo de artículos.

Hasta ahora solo se sabe que la Unidad T 0214 de los Bomberos fue la que atendió la situación, misma que quedó bajo control minutos después de recibir el reporte, pues las llamas que envolvieron el lugar alcanzaban hasta medio metro de altura. En cuanto a daños aledaños, no se han dado detalles pero se cree que los vecinos del lugar no corren peligro; no obstante, se desconoce si los lesionados eran personas que estaban al interior de la bodega o si eran transeúntes que resultaron afectados.

Los lesionados fueron llevados a un hospital. Foto: El Universal

Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac, informó que personal de Protección Civil también había sido requerido en el inmueble localizado en San Juan Ixtayopan donde se revisarán los inmuebles cercanos al lugar de los hechos, pues vecinos manifestaron que en dicha bodega se fabrican los cohetes de manera clandestina, lo cual pone en riesgo tanto a los encargados de hacerlos como a los vecinos quienes pidieron detener a los responsables.

Personal de la SSC acordonó la zona para poder trasladar a los afectados al Hospital Materno Infantil, el cual es el más cercano y donde recibieron atención oportuna. Será en breve cuando se emita un reporte detallado para conocer si los lesionados se encuentran en calidad de detenidos o hay una investigación más a fondo que devele una red de fabricación y venta de pirotecnia clandestina en la región.

