(VIDEO) Disputa entre grupos criminales de Ciudad Juárez deja 11 civiles inocentes muertos: AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los hechos violentos que se desataron el pasado jueves en inmediaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua. Confirmó que todo ocurrió por un enfrentamiento entre grupos criminales, y que lamentablemente 11 personas murieron.

En la 'mañanera' de este 12 de agosto, efectuada desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que los hechos violentos que se reportaron en la ciudad chihuahuense fueron motivados por disputas entre los grupos criminales autodenominados como Los Chapos y Los Mexicles, ocurridos en el Cereso Estatal 3. No obstante, esto derivó en ataques a civiles inocentes "como una especie de represalia” por parte de uno de ellos.

En la imagen, estragos de los hechos violentos ocurridos en Chihuahua el pasado jueves. Foto: Twitter

Vamos a informar sobre enfrentamientos y un lamentable suceso en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida once personas. Vamos a informar qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos", señaló el presidente de México.

Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, gente inocente. Esto es lo más lamentable de este asunto", agregó AMLO.