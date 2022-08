Localizan a un hombre y una mujer sin signos vitales a la orilla de una brecha

Comparta este artículo

Tlaltizapán, Morelos.- Durante la mañana del pasado viernes 12 de agosto, en la ciudad de Tlaltizapán, Morelos, se registró el asesinato de un un hombre y una mujer, los cuales fueron abandonados a las orillas de una brecha, en la que se pudo ver que contaban con signos de violencia, además de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, sobre las calles del poblado de Temimilcingo, en el ya mencionado municipio de Morelos, donde se suscitó la movilización de autoridades de los tres niveles de Gobiernos, mismas que atendieron el reporte de personas que transitaban por la zona quienes de forma inmediata hicieron llamadas a las líneas de emergencia.

Primeros informes mencionan que los fallecidos eran un hombre y una mujer, cuyas edades oscilan entre los 35 y 40 años, los cuales no pudieron ser identificados en el lugar, debido a que no presentaban identificaciones, a lo cual paramédicos únicamente fueron a analizarlos y ver que no tenían respiración procedieron en retirarse de la zona de forma inmediata.

Al lugar del crimen acudieron agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del aseguramiento del sitio, para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGJE) comiencen con las primeras averiguaciones, para intentar dar con los responsables del homicidio.

Por el momento ambos cuerpos ya fueron enviado con rumbo hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital del estado de Morelos, donde les realizaran la ya conocida necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes, a la espera de que pueda esclarecerse el crimen.

