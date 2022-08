Liberan a efectivos de la GN retenidos tras detención de 164 presuntos delincuentes

Comparta este artículo

Michoacán, México.- Luego de que se reportara la detención de 164 presuntos delincuentes por parte de autoridades federales y estatales, se informó que pobladores de Quinceo, en Paracho, estado de Michoacán, retuvieron a al menos 25 elementos de la Guardia Nacional (GN) para exigir la liberación de los capturados. Luego de que se anunciara un operativo en la zona para dar con los efectivos, estos fueron liberados.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades anunciaron un operativo para lograr el rescate de 25 elementos de la GN que fueron retenidos en Michoacán. Foto: Twitter

De acuerdo con medios locales, los miembros de la GN fueron detenidos, presumiblemente por comuneros, con el fin de exigir la liberación de los 164 masculinos que resultaron detenidos en un operativo coordinado por autoridades del Gobierno Federal y Estatal; las primeras indagatorias sobre estas acciones, señalan que los más de 100 capturados pertenecerían a la organización delictiva Pueblos Unidos.

No obstante, luego de que la misma dependencia anunciara un operativo para rescatar a sus elementos y un despliegue de fuerzas en la zona, los 25 miembros de la GN fueron liberados. Hasta el momento, no se ha detallado su estado de salud. Sobre su captura por parte de pobladores de Quinceo, se detalló que los efectivos viajaban en seis patrullas por esa región, cuando fueron detenidos por presuntos comuneros. Casi al mismo tiempo de esta acción, se reportaron bloqueos en distintos puntos del estado. No obstante, los efectivos ya no están retenidos.

GN da "duro golpe a la delincuencia" en Michoacán: Detienen a 164 presuntos delincuentes

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó la noche del sábado 13 de agosto del 2022 de la detención de 164 personas en la localidad de Tiamba, en Uruapan, Michoacán. En esta acción, además, se decomisaron 142 fusiles, 44 armas cortas y 28 vehículos, de los cuales uno estaba de blindado. En sus redes sociales, la dependencia señaló que este fue un "duro golpe a la delincuencia", el cual fue posible gracias a la coordinación con la Guardia Civil, del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional.

SSP informa sobre detención de 164 presuntos delincuentes en Michoacán. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna