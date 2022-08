Por sismo en CDMX, gigantesco árbol cae sobre casas en Coyoacán; deja importantes daños materiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado sábado 13 de agosto, residentes de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, requirieron del apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Cuerpo de Bomberos pues un enorme árbol cayó sobre varias viviendas causando importantes daños materiales, incidente del que se dijo, no hubo lesionados o pérdidas humanas que lamentar.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos sucedieron en la calle Paz Montes de Oca y esquina J. Aguilar y López, vialidades localizadas en la colonia San Mateo, sitio donde vecinos argumentaron, derivado del sismo del pasado viernes 12 de agosto cuya magnitud fue de 5.1 grados, fue motivo para reblandecer las raíces del árbol de 1.5 metros de diámetro y 25 metros de alto que cayó sobre un comercio conocido como 'Los hijos de Lupe'.

El pavimento también sufrió afectaciones. Foto: Twitter @rollercoastrppl

Por fortuna, en el inmueble no había personas; no obstante, esto no impidió que se pidiera el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes tuvieron que cortar el árbol en fragmentos para retirarlo de la vía pública; incluso, se mencionó que para evitar entorpecer las labores y así no afectar a terceros, la vialidad estuvo cerrada por más de dos horas, pues además del árbol en la vialidad, algunas pesadas ramas se encontraban en residencias aledañas.

Twitter @Bomberos_CDMX

Protección Civil de la CDMX informó que este hecho orilló al personal a revisar el resto de los árboles ubicados en la zona, ya que al destacar que el incidente ocurrió derivado del sismo pasado, otros árboles podrían correr el riesgo de colapsar. Para evitar registro de lesionados, se acordonó la zona y se revisó al resto de los ejemplares. En ese sentido, también se pidió a la ciudadanía evitar apoyarse en ejemplares que parezcan tener muchos años, pues pese a que lucen de pie y en buen estado, podría suceder lo que se registró al sur de la capital y con ello, provocar más accidentes.

Fuente: Tribuna