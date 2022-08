Sus familiares los buscan: Desaparecen en Sonora Adrián Alberto, Carlos Daniel y Ever Ariel

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Diversos colectivos de búsqueda y familiares solicitan el apoyo de la comunidad para localizar a tres personas del sexo masculino, que se encuentran desaparecidas en la zona norte de Sonora. Estos sucesos que tienen muy preocupados a los familiares de los involucrados ocurrieron entre julio y agosto del presente año y aparentemente no hay relación entre ellos.

Adrián Alberto Campas Capetillo

A través de redes sociales, el grupo Madres Buscadoras de Sonora publicó la ficha de búsqueda de Adrián, en donde indica que la última vez que se supo algo de él fue el jueves 4 de agosto de 2022, cuando salió de su casa en Cananea y no regresó. Desde ese momento su familia perdió toda comunicación con él y no han vuelto a tener noticias sobre su ubicación actual.

Su hermana, Isabel Campas, utilizó su cuenta de Facebook para expresar su angustia ante esta situación y su deseo de volver a ver a su hermano: "No dejaré hermano de buscarte, no tendré paz hasta que estés conmigo. No puedo más con esta angustia, necesito a mi hermano".

La ficha de Adrián Alberto Campas Capetillo

Carlos Daniel Ochoa Zavala

De igual manera, Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco informó sobre el caso de Carlos Daniel, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado jueves 28 de julio en Puerto Peñasco. Es por ello que la agrupación puso a disposición el número de teléfono 638 114 8452 para que la gente llame y aporte cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

La ficha de Carlos Daniel Ochoa Zavala

Ever Ariel Carpio Cerón

Por último, familiares denunciaron ante la Fiscalía de Sonora la desaparición de Ever, de 24 años de edad, la cual tuvo lugar el martes 19 de julio del presente año en su natal Nogales. Este suceso ha provocado angustia e incertidumbre entre sus parientes, quienes tienen el temor de que haya sido víctima de algún delito que ponga en peligro su integridad física e incluso su vida.

De acuerdo con los primeros informes, el extraviado es de tez morena, ojos cafés, 1.80 de estatura y 75 kilos de peso. Como señas particulares tiene una cicatriz pequeña en la ceja derecha y cuenta con varios tatuajes: En el antebrazo tiene una hija de marihuana, cerca del bíceps; numeración debajo de la rodilla; y la leyenda Vanessa en el pectoral izquierdo.

La ficha de Ever Ariel Carpio Cerón

