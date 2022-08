Tras disturbios en BC, llegan a CDMX presuntos miembros del CJNG vinculados a hechos violentos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes 12 de agosto, Baja California vivió una de las jornadas de violencia más fuertes en los últimos meses, pues presuntos miembros del crimen organizado bloquearon avenidas y causaron incendios que derivaron en pronunciamiento por parte de las autoridades, pues estos acontecimientos se dieron un día después de la ola de violencia que sacudió a Ciudad Juárez, en Chihuahua y la cual dejó más de cinco civiles muertos.

Los municipios más afectados fueron Tecate, Rosarito, Ensenada, Tijuana y Mexicali, sitios donde se llegó a implementar toque de queda debido a que ciudadanos reportaron que hombres armados y encapuchados comenzaron a pedir a los pasajeros del transporte público descender de las unidades a las cuales se les prendía fuego posteriormente. En total, se reportó que 12 unidades fueron consumidas por el fuego al tiempo que diversos enfrentamientos se registraron en todas las delegaciones municipales, derrotando en que miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) era la unidad criminal responsable de estos hechos.

Foto: Infobae

En ese sentido, este domingo 14 de agosto la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la cual pertenece a la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un total de ocho presuntos miembros de esta célula criminal habían sido trasladados a la Ciudad de México desde Baja California debido a que están vinculados a estos hechos violentos.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal ha informado que hay un total de 17 personas detenidas por esta situación vivida al norte del país todos presuntamente miembros de este grupo criminal que también es responsable de los actos de violencia en Ciudad Juárez; no obstante, solo ocho llegaron a la capital a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) donde una vez en la urbe, personal de la Seido montó un fuerte operativo de seguridad para llevar a los detenidos a las instalaciones ubicadas en la colonia Guerrero.

Cabe destacar que no se conoce la identidad de las personas que fueron trasladadas a la capital pero serán las autoridades correspondientes las que en las siguientes horas emitan un comunicado oficial, donde no solo se conozca el nombre y rostro de los presuntos criminales, sino también los delitos por los que iniciarán un proceso penal en su contra, ya que hasta ahora, no se han desahogado las pruebas que determinen si se mantendrán en calidad de detenidos o bien, podrán recuperar su libertad.

Fuente: Tribuna