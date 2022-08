Terrible accidente en CDMX: Unidad de Metrobús embiste a una mujer que intentaba cruzar la calle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 15 de agosto, el conductor de una unidad de la Línea 3 del Metrobús protagonizó un fuerte accidente pues mientras una ciudadana trataba de cruzar la calle, éste no se percató de la presencia de la fémina y terminó por embestirla, causándoles lesiones en el costado izquierdo, lo cual requirió de la presencia de elementos de emergencia quienes pronto arribaron al sitio para atender a la mujer.

De acuerdo con lo primeros reportes, se trata de una mujer de 52 años edad que se encontraba en el cruce de la estación Eugenia, la cual pertenece a la línea que corre desde el Pueblo de Santa Cruz Atoyac y va hasta Tenayuca, quien intentó cruzar la vialidad en el paso destinado a peatones; no obstante, el conductor de la unidad no se percató que la mujer no había terminado de cruzar cuando arrancó con la intención de pasarse el alto y con ello, la embistió golpeándola y haciéndola caer a la cinta asfáltica.

Testigos de inmediato llamaron a los cuerpos de emergencia quienes llegaron al Eje 1 poniente en el cruce con el Eje sur Eugenia, en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, donde paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron a la mujer al tiempo que el conductor de la unidad anunció que el seguro con el que este sistema de transporte cuenta se haría cargo de los gastos que el incidente ocasionara.

La mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Foto: Multimedios

Los médicos informaron que la mujer resultó con raspones en la cara, brazos y piernas pero hasta ahora se desconoce si será necesario trasladarla a un hospital para una mejor valoración, ya que aseguran, además de haber violado el semáforo, el chofer no notó que fémina estaba en el punto ciego. Asimismo, se desconoce si el chofer será detenido pues puso en riesgo la vida de la lesionada y de los pasajeros pues no respetó las señales de tránsito.

A través de las redes sociales, el Metrobús solo pidió a los usuarios tener paciencia pues el servicio de la Línea 3 estaba temporalmente suspendido, mas esto no mencionó que la razón fue por a falta de cultura vial del chofer pues la mujer sí cruzo la vialidad respetando los puntos para ello mientras que el conductor del transporte público se estaba pasando la luz roja pensando que no había transeúntes delante de él.

