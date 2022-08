De vuelta a casa: Localizan a Adrián, Francisco y Juan tras días desaparecidos en Sonora

Comparta este artículo

Cananea, Sonora.- A través de redes sociales, el grupo Madres Buscadoras de Sonora denunció la desaparición de tres personas del sexo masculino, que eran buscadas por sus familiares en el municipio de Cananea. Y por fortuna este mismo colectivo confirmó en días recientes que los tres extraviados fueron localizados con vida y ya se encuentran de regreso en sus respectivos hogares.

Gracias a Dios y a las personas que nos apoyaron a compartir Adrián Alberto, Francisco Javier y Juan Alberto han sido localizados con vida y se encuentran con sus familias", escribió el colectivo

Adrián Alberto Campas Copetillo

El primer caso es el de Adrián Alberto, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde el jueves 4 de agosto de 2022, cuando salió de su casa en Cananea y no regresó. Desde ese momento sus parientes perdieron toda comunicación con él y no habían vuelto a tener noticias sobre su ubicación, hasta hace apenas unos días que lo encontraron sano y salvo.

Apenas ayer lunes, su hermana Isabel Campas, utilizó su cuenta de Facebook para expresar su angustia ante esta situación y su deseo de volver a ver a su hermano: "Sigo en la lucha de encontrarte hermano, mi corazón siente que no puede más con este dolor, pero seguiré publicándote, no me cansaré. Por favor sigan compartiendo no sé qué más hacer, ya quisiera que acabará todo esto y que estés conmigo".

La ficha de Adrián Alberto Campas Copetillo

Francisco Javier Rosas Molina

En cuanto a Francisco Javier, este hombre se pudo reunir con su familia luego de que el domingo 31 de julio del presente año fuera reportado como extraviado y nada se supiera de él. Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre dónde y cuándo ocurrió su hallazgo, se sabe que se encuentra bien de salud y fuera de cualquier peligro.

La ficha de Francisco Javier Rosas Molina

Juan Alberto Valenzuela Rivera

Por último, Juan Alberto pudo regresar a casa después de que fuera visto por última vez el pasado domingo 7 de agosto en Cananea tras salir de su domicilio y no volver. Sus allegados, rápidamente reportaron este hecho en las redes sociales, donde pedían el apoyo de la comunidad para dar con su paradero, algo que finalmente fue posible.

La ficha de Juan Alberto Valenzuela Rivera

Fuente: Tribuna y Madres Buscadoras de Sonora