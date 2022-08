Buscando la fama encontró la muerte: Hallan el cuerpo de la modelo Yessica Hernández en Cuajimalpa

Ciudad de México.- El cuerpo de Yessica Hernández, modelo y edecán de origen tamaulipeco, fue encontrado sin vida en el kilometro 20 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, al norte de la capital, se presume que pudo ser atropellada. La joven presuntamente viajó a la Ciudad de México para grabar un Sketch con un afamado comediante de Televisa el 11 de agosto pasado, misma fecha en que salió a festejar y se perdió contacto con ella, así lo informó el periodista Carlos Jiménez.

Por este motivo, llena de incertidumbre y preocupación, la madre de la ahora occisa solicitó el apoyo de la ciudadanía a través de un video publicado en Facebook para contactar a su hija, quien en ese momento llevaba solo algunas horas desaparecida. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya había encontrado su cuerpo en el sitio mencionado de la carretera, aunque no había sido identificada.

"Hola amigos de Cancún y México estoy muy preocupada por mi hija salió de casa el jueves y no se sabe nada de ella no contesta el cel y no llegó a su destino" mencionó la madre en su cuenta de Facebook.