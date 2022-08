Historia de Karla Fernanda, joven que mató a su madre y tío: Sufrió abusos y tendría problemas psicológicos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A comenzado a circular nueva información sobre Karla Fernanda 'N', la joven de 18 años que fue vinculada a proceso por, presuntamente, asesinar a sangre fría a su propia madre y a su tío. Luego de que se informara que la fémina convivió varios días con los cadáveres y que permitió que su perro mordiera los cuerpos, se reveló que esta tenía denuncias por violencia familiar, además de problemas de salud mental.

La supuesta historia de Karla Fernanda, la joven que mató a su madre y tío en CDMX

De acuerdo con el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, Karla Fernanda, era una joven de 18 años que se hacía llamar 'Dulce'. En ocasiones, fue vista en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se fotografiaba con los artistas que encontraba a su paso. Supuestamente, no conoció a su padre, debido a que este fue encarcelado por el delito de robo; cuando fue puesto en libertad, este jamás acudió a visitarla.

Según el mismo periodista, cuando Karla tenía solo cuatro años de edad, su madre, Paola, fue acusada de maltrato. Ante esto, el DIF tuvo la custodia de la infante. Sin embargo, la progenitora denunció que su hija vivía abusos, no obstante, el proceso no avanzó. Karla Fernanda recibió un diagnóstico de problemas psicológicos (no se especifican los trastornos), por lo que fue medicada, mas cuando creció abandonó los fármacos.

Se agrega que la joven fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) un mes antes de que cometiera el doble homicidio en agravio de su madre y su tío. Paola 'N' la acusó de violencia familiar; en sus declaraciones, reveladas por Carlos Jiménez, detalló que la joven se tornaba agresiva ante la idea de que la internaran en un hospital psiquiátrico. También la amenazaba con 'echarle a su perra', una pitbull que fue asegurada tras el descubrimiento de los cuerpos en una unidad habitacional de la CDMX.

Karla Fernanda, en prisión preventiva

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) ordenó prisión preventiva oficiosa a Karla 'N' , la joven acusada de asesinar a su madre y a su tío, dentro de una unidad habitacional ubicada en la colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón. La joven permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. No obstante, la defensa de la imputada solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que este jueves se definirá su situación jurídica.

