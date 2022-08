Vivienda de Ciudad Obregón, con 'abuelita' dentro; arde en llamas: Autoridades se movilizan

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron el pasado jueves en inmediaciones de la colonia El Túnel, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que una vivienda ardiera en llamas; la dueña del inmueble, una adulta mayor de 78 años, estaba dentro cuando el fuego se desató. Por fortuna, elementos del heroico cuerpo de Bomberos lograron sofocar el incendio.

De acuerdo por los primeros reportes, el siniestro se desató el pasado 18 de agosto del 2022, alrededor de las 06:45 horas, en una vivienda ubicada en la calle Aconchi, entre Chiapas y Quintana Roo, en la colonia El Túnel, de Ciudad Obregón. De acuerdo con la versión de la afectada, una 'abuelita' que se identificó como Lucía, de 78 años, el fuego se desató por un corto circuito en el sistema de alambrado cuando ella estaba dentro.

Las llamas se propagaron en dos cuarto de su casa; sin embargo, ella logró salir y logró pidió ayuda a los vecinos. De inmediato, se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal y elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, a bordo de las máquinas extintoras E-03 y 0-01; minutos después, informaron que el incendio se controló de forma efectiva y sin lesionados.

Los efectivos de la Policía Municipal de la Delegación Villa California tomaron nota del asunto y confirmaron que el incendio no dejó heridos ni víctimas mortales, no obstante, señalaron que hubo pérdidas materiales de poco más de 20 mil pesos al interior del inmueble. Cabe destacar que no es la primera ocasión que se desata un siniestro por estas causas, por lo que las autoridades piden a la población tener precaución y atender todas las viviendas.

Fuente: Tribuna