Emotivo momento: Luis Alexis se reencuentra con su madre tras 2 años desaparecido en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que Verónica Barraza, integrante del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón viajó hasta Zapopan, Jalisco en busca de un joven indigente llamado Alexis pensando que era su hijo, se descartó que fuera él y resultó ser hijo de una madre nogalense. Se trata de Luis Alexis Galindo Meza, quien estaba desaparecido desde hace cerca de 2 años y que este sábado 20 de agosto volvió a los brazos de su madre, la señora Elizabeth Meza.

El esperado reencuentro también llegó al corazón de otras mujeres de la agrupación de búsqueda que lo recibieron con abrazaos, escapularios y pulseras para la buena suerte. "Estamos muy contentas, muy emocionadas, hemos llorado, es una satisfacción muy hermosa regresarle a su hijo a una madre. Vamos a hablar crudamente como es la realidad entre nosotros, que les regresamos a muchas madres a sus hijos, pero ya muertos, ya los sacamos en fosas", dijo Nora Lira, líder del colectivo.

Luis Alexis fue acompañado por la Comisión de Búsqueda de Jalisco

"No era el hijo de nuestra compañera Vero, pero era hijo de la señora Elizabeth", enfatizó. Luis Alexis, de 24 años se reencontró con su mamá en punto de las 12:00 horas en la Estación Centra de Autobuses de Ciudad Obregón. El joven que se encontraba en estado de indigencia viajó más de mil kilómetros acompañado por personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, quienes el pasado 19 de agosto lo localizaron en la colonia Lomas del Country de Guadalajara.

En videos compartidos en redes sociales se puede apreciar el momento en que el muchacho vuelve a ver a su madre, a quien abraza justo después de bajar del autobús, en donde una multitud de personas ya lo esperaban. Verónica Barraza, la mujer que lo encontró mientras buscaba a su hijo Uriel Alexis, también lo abraza y además le pone un escapulario.

Cabe recordar que el pasado domingo 14 de agosto circuló en redes sociales la fotografía de un joven en situación de calle en Jalisco, quien afirmó ser originario de Sonora. Tras hallarlo en la colonia Zoquipan de Zapopan, una mujer lo atendió y se contactó con algunas cuentas de colectivos de búsqueda de Sonora para tratar de dar con sus familiares; sin embargo, se perdió el rastro del hombre y no lo habían podido ubicar, hasta ayer viernes 19.

Al ver la fotografía, Verónica pensó que podría tratarse de su hijo desaparecido en 2019, Uriel Alexis Barraza Bojórquez, por lo que con el apoyo de Rastreadoras de Ciudad Obregón se trasladó hasta Jalisco, aunque lamentablemente para ella no era su hijo: "Gracias a quienes me apoyaron para ir en búsqueda de mi hijo Uriel Alexis, no me voy a rendir, voy a seguir en la búsqueda hasta que lo encuentre, gracias a todos por su apoyo", manifestó la mujer.

Uriel Alexis Barraza Bojórquez

