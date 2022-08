Volverá a casa: Joven indigente que vivía en Jalisco se reencontrará con su familia en Nogales

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luis Alexis Galindo Meza podrá volver a casa tras haber sido reportado como desaparecido. No obstante, el joven que vivía en situación de calle, que fue encontrado en Zapopan, Jalisco, resultó no Uriel Alexis, hijo de Verónica Barraza, integrante del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, sino de Elizabeth Meza, una mujer residente del municipio de Nogales.

Fotografía: Facebook Rastreadoras De Ciudad Obregón,sonora.

Luis Alexis fue encontrado este viernes 19 de agosto, por dos ciudadanos identificados como Xóchitl Copado y Luis Alberto González, quienes lo hallaron por fuera de una farmacia en la calle Circunvalación y Ávila Camacho en Zapopan, donde lo reconocieron, y se comunicaron con Maribel, una de las mujeres que acompañó a Verónica. Ambas habían viajado desde Sonora hasta Jalisco para buscar al hijo de Barraza, dejando su número de contacto.

Cabe recordar que en redes sociales circuló la fotografía de un joven en situación de calle en Jalisco, quien afirmó era originario de Sonora. Tras hallarlo en la colonia Zoquipan de Zapopan, una mujer lo atendió y se contactó con algunas cuentas de colectivos de búsqueda en nuestro estado para tratar de dar con sus familiares; sin embargo, se perdió el rastro del hombre y no lo habían podido ubicar, hasta ayer viernes 19.

Fotografía: Facebook Rosa Lilia Torres- Noticias

Al ver la fotografía, Verónica pensó que podría tratarse de su hijo desaparecido, Uriel Alexis, por lo que con el apoyo de Rastreadoras de Ciudad Obregón se trasladó hasta Jalisco, aunque lamentablemente para ella no era su hijo: "Gracias a quienes me apoyaron para ir en búsqueda de mi hijo Uriel Alexis, no me voy a rendir, voy a seguir en la búsqueda hasta que lo encuentre, gracias a todos por su apoyo", manifestó la mujer.

El joven fue rescatado por la Comisión de Búsqueda de Jalisco, en compañía del grupo de búsqueda de la policía de Guadalajara. Barraza agradeció a quienes la acompañaron en esta travesía, y expresó que si bien la historia no terminó en final feliz para ella, si será para Elizabeth, la madre de Luis Alexis, quien es originario de Nogales, y también buscaba a su hijo con las Madres Buscadoras de Sonora.

El joven fue resguardado por la Comisión de Búsqueda de Jalisco y ya viaja camino a casa donde su familia lo espera con ansias. El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón recibió el apoyo de DIF Cajeme para la búsqueda y ambos apoyarán en el traslado de Alexis y Elizabeth a Cajeme, con el objetivo de reencontrarlos y enviarlos juntos a Nogales.

La familia de Luis Alexis ya lo espera con ansias. Fotografía: Facebook Rastreadoras De Ciudad Obregón,sonora.

Fuente: Tribuna