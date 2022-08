Hombre muere tras explosión de tanque de gas al interior de vivienda; intentaban desalojarlo

Comparta este artículo

Tamaulipas, México.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Tamaulipas se movilizaron la noche del pasado sábado en inmediaciones de Tampico, luego de que se registrara una explosión de tanque de gas. El saldo de este siniestro fue de una víctima mortal, un masculino que presuntamente se resistía a ser desalojado del inmueble. Información extraoficial señala que previo al siniestro, se detonaron armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado 20 de agosto del 2022, alrededor de las 21:00 horas, en una vivienda ubicada en la calle Perú entre Brasil y Paraguay, en la colonia las Américas, en Tampico. Se detalló que autoridades arribaron a desalojar a un hombre de 55 años, quien supuestamente se había quedado en el inmueble y apropiado de este luego del fallecimiento del dueño.

Sin embargo el masculino le habría prendido fuego a un cilindro de gas, lo que provocaría una explosión en el sitio y al mismo tiempo su muerte. Extraoficialmente se informó que hubo varias detonaciones de arma de fuego previo al siniestro, no obstante, aún no se confirma esto. Agentes de la Policía Estatal, de la Policía Investigadora y también paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena, no obstante, no pudieron salvar al afectado.

Tras la explosión se desató un voraz incendio, por lo que elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme se movilizaron para sofocar las llamas, que se produjeron cuando el masculino aparentemente hizo explotar el tanque de gas. Tras apagar el fuego, la zona quedó acordonada, mientras elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna