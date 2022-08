Lamentable: En un mismo día, 2 personas pierden la vida tras lanzarse a las vías del Metro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado sábado se reportaron dos suicidios en inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX): en dos estaciones de diferentes Líneas, dos personas se lanzaron a las vías, lo que provocó su muerte inmediata. Por esta razón, ocurrieron retrasos, los cuales provocaron molestia y tristeza entre los usuarios que utilizan este medio de transporte.

De acuerdo con los primeros reportes, el primer suicidio ocurrió la mañana del pasado sábado 20 de agosto del 2022 en la estación Tacuba, de la Línea 2 del Metro, la cual va de Cuatro Caminos a Taxqueña. Por este lamentable hecho, se informaron retrasos de hasta 30 minutos debido a que elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) estaban procesando la escena y levantando los restos humanos.

No obstante, horas más tarde, en inmediaciones de la estación Etiopía, de la Línea 3 del Metro, la cual va de Indios Verdes a Universidad, se reportó un caso similar: una persona, cuya identidad se desconoce, se lanzó a las vías del tren cuando este iba arribando, con lo que murió de forma casi instantánea. Este segundo suicidio generó nuevos retrasos en el transporte, a lo que usuarios reaccionaron con molestia y otros con dolor.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

En la imagen, los daños al tren del Metro, tras el suicidio en la estación Etiopía de la Línea 3. Foto: Twitter

A través de redes sociales, personas expresaron su enojo por los retrasos, no obstante, otros decían que la gente que decidía acabar con su vida de esta forma merecía empatía. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas, no obstante, los restos de los cuerpos fueron levantados por las autoridades correspondientes para llevarlos al Servicios Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna