Vanessa: la joven que desapareció tras ingresar a un centro de rehabilitación en Edomex

Tenango del Valle, Estado de México.- Vanessa Nova Herrera es una joven de 25 años madre de dos pequeños, quien fue ingresada en un centro de rehabilitación de adicciones en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, el pasado 10 de mayo. Sin embargo, el 8 de agosto dejó de conocerse su ubicación, sin que nadie pudiera dar información sobre su paradero, situación que causó la movilización de su familia.

Vanessa desapareció justo a un mes de concluir, los encargados del lugar solo pudieron detallar que escapó, aunque no presentaron pruebas sobre lo sucedido. Incluso, le prohibieron a la familia investigar lo sucedido. Fue Delia Nova Herrera, hermana de la desaparecida, quien explicó que Vanessa fue ingresada por voluntad propia, pues quería lo mejor para sus hijos. Fue a través de una recomendación que esta familia de San Mateo Atenco conoció el Centro de Rehabilitación Mujeres Preparadas en Acción.

En ese sentido, la mujer calificó la desaparición de su hermana como “turbia”, pues no hay claridad en la información proporcionada por el centro de rehabilitación y aseguró que no existía razón para que escapara, pues estaba por concluir su tratamiento. De hecho, mencionó que la visitaron un día antes de su desaparición y su estado de salud había mejorado de manera notable. Después, el centro se comunicó con sus familiares para informales que Vanessa había escapado.

Ficha de búsqueda de Vanessa Nova Herrera, Foto: @COBUPEM

Además, aprovechó para denunciar a los trabajadores del centro a quienes acusa de no mostrar evidencia alguna, limitarse a decir que su hermana escapó y que ya se realizó la búsqueda, por lo que se quitan la responsabilidad. “No nos dan ninguna evidencia, no nos muestran nada, únicamente nos dicen que se escapó, que ellos ya la buscaron, pero que sin éxito” se escapó y que ya no es su responsabilidad”, lamentó.

Este caso es atendido por la Dirección de Seguridad Pública de San Mateo Atenco, la cual ha brindado apoyo a la familia. Incluso, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México ya tomaron cartas en el asunto y se espera que se realice un cateo en las instalaciones del centro de rehabilitación para investigar lo que sucedió.

