VIDEO: Así fue el intento de linchamiento de un sacerdote en calles de Xochimilco

Ciudad de México.- La madrugada de este 22 de agosto las calles de la alcaldía Xochimilco vivieron un caos total, pues una turba enfurecida intentó linchar al sacerdote del pueblo de San Luis Tlaxiatemalco en la demarcación al sur de la Ciudad de México, al sitio arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para rescatar al religioso y evitar que los pobladores pudieran consumar este violento acto.

Este intento de linchamiento sucedió después de que los pobladores acusaran al sacerdote de realizar actividades irregulares, como la cancelación de la feria local, la cual se realiza todos los años, además de los presuntos malos manejos de los recursos entregados a la parroquia de San Luis Obispo de Tolosa, inmueble a cargo del cura, Al sitio de los hechos tuvieron que llegar agentes de seguridad, quienes tuvieron que resguardar el lugar donde estaba el ministro religioso refugiado, el cual se encuentra al lado del templo.

Los hechos causaron tanto caos que incluso tuvo que acudir el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien intentó calmar los ánimos de la turba violenta que irrumpió en el lugar. En ese sentido, les solicitó formar una comisión para buscar una solución, "formemos alguna comisión, si no, no vamos a avanzar, que ustedes determinen, tranquilos, el asunto no es que se vaya o se quede, es encontrar una solución", mencionó el funcionario.

Después de algunos minutos en los que el diálogo reinó en la zona, se anunció que el religioso se retiraría de la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa, por lo que dejaría de administrar los recursos de este templo religioso. A su salida, el sacerdote tuvo que ser custodiado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes protegían al religioso de los gritos y abucheos de los ciudadanos.

En los vídeos que circulan en redes sociales se puede escuchar el sonido de las campanas del centro religioso, las cuales son tocadas por un hombre. En el material se aprecia a la población exigiendo la salida del párroco. En otro audiovisual se observa al religioso saliendo de un inmueble custodiado por los agentes, situación que provocó las burlas de las personas presentes, quienes aprovechaban para acusar de ratero al hombre.

