Fuerte accidente vehiculares en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades; hay una víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la cabecera municipal de Cajeme la noche del pasado lunes luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular, el cual dejó como saldo daños materiales y una víctima lesionada que requirió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja. Una patrulla de la Secretaría de Marina (Semar) estaría involucrada.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 22 de agosto del 2022, alrededor de las 21:50 horas, tiempo local, en las calles 200 y Coahuila, en Ciudad Obregón. Se detalló que, supuestamente, un vehículo sedán circulaba sobre la calle Coahuila, de sur a norte, con preferencia, cuando en un momento los efectivos de la Semar pasaron sin hacer el alto correspondiente.

Autoridades se movilizan por un accidente en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Este evento provocó que el sedán colisionara contra la patrulla de la Marina. Testigos que presenciaron el incidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al conductor de la unidad particular; por fortuna, este no presentó severas lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Sin embargo, las autoridades contabilizaron daños materiales por parte de ambos automotores. Elementos de Tránsito Municipal fueron quienes tomaron nota del incidente para el deslinde de responsabilidades. Ante este evento, autoridades piden a la población tener precaución a la hora de conducir y e informar al Servicio de Emergencias sobre cualquier siniestro, para así actuar con rapidez y evitar pérdidas humanas.

