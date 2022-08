(VIDEO) Policías detienen a Abigail: Horas después, la encuentran muerta en los separos

Oaxaca, México.- Abigail Hay Urrutia, de 30 años, fue detenida por agentes de la Policía Municipal de Salina Cruz, el pasado viernes 19 de agosto del 2022. Horas después de que fuera llevada a los separos por supuestamente agredir a su pareja y aceptar estar un día en la cárcel, la joven fue hallada muerta. Autoridades aseguraron que la joven se suicidó con su propia ropa interior, no obstante, familiares no creen en esa versión. Ahora a comenzado a circular un video sobre su detención.

Desde hace días el nombre de Abigail Hay Urrutia ha sido tendencia en redes, pues la historia de su muerte, la cual involucra a autoridades municipales de Salina Cruz, ha causado indignación. El reporte oficial señala que, supuestamente, la joven de 30 años agredió a su pareja cuando estaban abordo de un automóvil; en el camino se encontraron con una patrulla que los condujo hasta la comandancia. Ahí la fémina quedó detenida.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Luego de que fuera revisada por un médico, como indica la Ley, Abigail fue turnada al juez cívico, quien le ofreció tres opciones para saldar la supuesta falta cometida: pago de una multa, servicio comunitario o 24 horas encarcelada. De acuerdo con el juez, la fémina aceptó la cárcel. Tres horas después, la joven de 30 años fue hallada sin vida en su celda. Si bien el delito ya está siendo investigado por el Ministerio Público, estos sostienen que la mujer se quitó la vida.

A días de estos hechos, comenzó a circular en redes sociales el video que muestra cómo fue la detención de la Abigail. En las imágenes se observa a la mujer diciendo "Soy la mamá de tu hijo", mientras los efectivos tratan de separarla de un masculino, supuesta pareja de la hoy occisa. Finalmente, el sujeto y los efectivos la colocan en la parte trasera del auto. En el mismo material, un hombre señala que él no piensa comparecer ante las autoridades policiacas.

Tras el reporte de las autoridades, José Luis Hay, padre de la joven, exigió justicia, por el caso, pues no cree que Abigail se haya suicidado en el interior del inmueble público.

Yo, José Luis Hay y Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, sólo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mí me hiciero creer que se ahorcó con su calzones, pero no lo creí. Por un momento entre en shock, pero cuando reacioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías lo asesinaron", expuso el padre de Abigail en su perfil de la red social de Facebook.