Buscan desesperadamente a Adriana, Michell y Lizbeth, mujeres desaparecidas en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Colectivos de búsqueda y familiares directos piden la ayuda de la población sonorense para dar con el paradero de tres mujeres que se encuentran en calidad de extraviadas en diferentes puntos de la entidad. Se trata de Lizbeth Carrillo Reyes, Adriana Yullemi García Ramírez y Michell Yelitza Gálvez, quienes desaparecieron en Caborca, Ciudad Obregón y Hermosillo, respectivamente.

La agrupación Madres Buscadoras de Sonora reportó el caso de Michell Yelitza quien fue vista por última vez el miércoles 10 de agosto de 2022, cuando salió de su vivienda en Hermosillo y no regresó. A partir de ese día, su familia perdió toda comunicación y a día de hoy nada se sabe sobre su ubicación. Su madre, la señora Reyna Berenice utilizó su redes sociales para expresar su enorme angustia ante esta situación.

Ya son muchos días de que no sé ha visto a mi hija y eso ya no es normal. Yo sé que no he sido buena madre y de que la única culpable realmente de todo de lo que le pueda pasar a mi hija soy yo… pero les ruego he imploro me den cualquier información de ella si la ven, por favor, gracias. Hija te encontraré, lo juro...", se lee.