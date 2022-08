De no creer: Dejan libres a presuntos clonadores de tarjetas en CDMX porque "no cometieron delito"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves 25 de agosto, se informó mediante las redes sociales que autoridades capitalinas habían conseguido la detención de dos hombre de nacionalidad venezolana quienes tenían consigo una terminal bancaria y más de 25 tarjetas de crédito, las cuales se presumían como clonadas, evento por lo cual fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situaron legal.

No obstante, el periodista Carlos Jiménez informó que los presuntos delincuentes fueron puestos en libertad pues el juez Mauricio Lozoya, quien se desempeña para el poder Judicial de la CDMX, reveló que los detenidos no habían cometido ningún crimen, ya que la clonación de tarjetas bancarias no es, a su consideración, un delito que deba ser perseguido, lo cual provocó que los hombres identificados como Yenpin Mendieta y Carlos Contreras, regresaran a las calles de la capital.

De acuerdo con información revelada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los antes mencionados fueron identificados y, al pedirles efectuar una revisión de rutina, notaron que tenían tarjetas presuntamente emitidas por bancos como BBVA, Banamex, Santander, HSBC o Banorte y su aspecto era un tanto apócrifo, por lo cual fueron remitidos ante las autoridades competentes para comenzar con las indagatorias que los llevaron a ser liberados horas más tarde.

Aunque para el juez en cuestión la clonación de tarjetas de crédito no es un delito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha hecho mención que esta actividad sí representa un crimen pues se obtiene de manera ilícita la información del cuentahabiente a través del sistema denominado 'skimmer' donde los datos sensibles que dan acceso a una cuenta se transfieren a tarjetas vacías, algo por lo cual fue detenido en 2021 Florian Tudor, presunto líder de la Banda de la Rivera Maya.

¿Qué hacer en caso de clonación?

La Condusef ha informado a la ciudadanía que, en caso de detectar cargos no reconocidos en el estado de cuenta o aplicación móvil, se cuenta con un total de 90 días naturales para hacer el reclamo al banco emisor, algo por lo cual el Banco de México (Banxico) los obligará a devolver el monto no reconocido tras haberse cumplido cuatro días hábiles desde el reclamo inicial. Asimismo, se pide que en caso de no poder hacer el reclamo vía remota, es necesario que el usuario acuda ante la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) del banco en cuestión y llenar los formatos de aclaración que serán entregados.

"El banco no podrá cobrarte intereses moratorios ni otros distintos a los intereses ordinarios, generaos por la falta de pago del cargo reclamado ni reporte a buró de crédito", remarca la Condusef.

Asimismo, la dependencia resalta que la misma institución bancaria deberá dar respuesta al seguimiento de tu reclamo y en caso de n hacerlo, ellos ofrecerán asesoría jurídica para lograr alcanzar una cuerdo. Por el contrario, si han pasado 45 días desde el reclamo y el monto no ha sido devuelto, querrá decir que éste no procede y el cargo no podrá revertirse, es decir, tendrá que cubrirse por el titular de la cuenta.

