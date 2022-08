Tenía 27 años y era de Ciudad Obregón: Identifican restos humanos hallados en bolsa de plástico

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado sábado 20 de agosto, trascendió el hallazgo de una bolsa con restos humanos en inmediaciones de la colonia Ladrillera, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora. A casi una semana del descubrimiento, autoridades informaron que la víctima ya fue identificada: se trata de un masculino de solo 27 años que era residente de Ciudad Obregón. Las investigaciones por el homicidio continúan.

De acuerdo con los primeros informes, fue el pasado sábado 20 de agosto, alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, cuando se informó el descubrimiento de restos humanos al interior de una bolsa de plástico; esta se encontraba en las calles Tácale y Yaqui, en la colonia Ladrillera de Ciudad Obregón. Se detalló que un aroma fétido alertó a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad, se movilizaron efectivos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron la zona y pidieron apoyo a elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes se encargaron de procesar la escena y levantar el cuerpo del ahora occiso, el cual no estaba descuartizado, pero sí severamente lesionado.

Al momento, no se logró dar con su identidad, no obstante, el pasado jueves información extraoficial señaló que el cuerpo fue identificado: respondía en vida al nombre de Geovanni Guadalupe P. C.; tenía 27 años de edad y era vecino de la colonia Nueva Palmira, de Ciudad Obregón. Junto a su cuerpo fue encontrado un 'narcomensaje', mas aún no hay información sobre sus homicidas. La FGJE ya investiga este siniestro.

Fuente: Tribuna