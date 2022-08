Pánico en Cajeme: Llega a su vivienda y encuentra orificios en la puerta; serían balazos

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Si bien se había reportado una jornada tranquila en la ciudad de Cajeme, en Sonora, este fin de semana, parecería que hubo una agresión armada en inmediaciones de la comisaría Esperanza de la cual no habría trascendido información, pues un sujeto denunció a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias 911, que cuando llegó a su vivienda descubrió que la puerta tenía múltiples orificios, similares a los que producen los balazos.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se dieron el pasado domingo 07 de agosto del 2022, en un domicilio ubicado en la calle Bordo del Canal, entre Vicente Padilla y Yucatán, de la colonia Hogar y Patrimonio, en la comisaría Esperanza, de Cajeme. Se detalló que un masculino, quien se identificó como Enrique de 28 años, iba llegando a su casa en compañía de su familia, luego de ausentarse durante unas horas, cuando encontraron daños en la entrada.

Debido a que se tratan de orificios en la pared, decidieron dar aviso a las autoridades, pues temían que se tratara de impactos de bala. De inmediato se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes además de revisar la fachada del inmueble, se introdujeron en la casa para descartar más daños o personas que pudieran encontrase heridas. No obstante, el resultado fue negativo, según el reporte.

Los efectivos tomaron nota para la realización de un Informe Policial Homologado, y para iniciar con las indagatorias correspondientes. Si bien los daños podrían ser impactos de bala, las autoridades aún no confirman ni niegan dicha información. Por otra parte, aún no hay detalles sobre si ocurrió una agresión armada en esa dirección, pues parece ser que los efectivos no solicitaron la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para recaudar evidencia balística.

Fuente: Tribuna